Онищенко считает, что ситуацию с коронавирусом нельзя называть эпидемией

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вспышка нового коронавируса пока по всем параметрам не подходит под определение эпидемии. Такое мнение выразил ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Эпидемией ее назвать нельзя по всем канонам. Пока еще интенсивность [распространения инфекции], если рассчитывать на весь Китай, низкая <...>. То есть уровень низкий, и поэтому эксперты ВОЗ, которые заседали в течение прошлой недели, к такому выводу не пришли", - сказал он в понедельник.

Онищенко напомнил, что предыдущие вспышки коронавирусных инфекций - тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2012 году - сошли на нет примерно в течение года. "Все зависит от тех мер, которые будут приниматься, но я думаю, что вопрос должен быть купирован в ближайшее время", - добавил он. По его словам, большинство заболевших живут в Ухане и прилегающем к нему районе, поэтому если зонировать этот очаг, удастся предотвратить распространение вируса.

Онищенко отметил, что данных о заразившихся коронавирусом в РФ пока нет, но не исключил в дальнейшем попадания вируса в страну. Он напомнил о временном закрытии сухопутной границы между Россией и Китаем (пункты пропуска между Благовещенском в Амурской области и Хэйхэ (КНР), закрытые из-за китайского Нового года, не будут работать до 1 февраля - прим. ТАСС).

"А вот когда они откроют границу и начнут возвращаться люди, прежде всего граждане Китая, которые работают у нас на Дальнем Востоке, я не исключаю заноса [коронавируса в РФ]. Но я надеюсь, что наши соответствующие службы и системы сработают и распространения это не получит", - сказал он.

По его мнению, об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует то, что во всех странах, где, помимо Китая, были зарегистрированы случаи заражения, речь не шла о местном населении - только о приезжих.

Памятка для россиян

Онищенко также дал ряд советов по тому, как обезопасить себя в сложившейся ситуации. По его словам, нужно тщательнейшим образом соблюдать те же меры профилактики, которые рекомендованы при обострениях гриппа.

"Первое - не паниковать, второе - очень ответственно относиться к тем рекомендациям, которые мы, медики, даем. Это и масочный режим, и личная гигиена, и применение дезинфицирующих средств для проведения влажной уборки, мытья посуды. Соблюдение домашней гигиены, гигиены в больничных учреждениях, школах, предприятиях общественного питания. Максимально ограничить участие в массовых мероприятиях", - перечислил он.

"Что касается прививок, мы слышим сообщения о том, что они разрабатываются, и в принципе разработаны они быть могут. Но это произойдет не сегодня и не завтра, и я думаю, к тому времени ситуация нормализуется", - заключил он.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, число летальных исходов - свыше 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.