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Рязанский губернатор предложил увековечить имя старейшего хирурга России Аллы Левушкиной

Николай Любимов считает, что жизнь Левушкиной должна стать примером для молодых врачей

РЯЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с инициативой увековечить имя старейшего практикующего хирурга России Аллы Левушкиной, умершей 23 января в Рязани в возрасте 92 лет. Обсуждается открытие памятной доски и проведение тематических лекций для студентов медицинского университета, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

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"Старейший практикующий хирург Алла Ильинична Левушкина отдала практической медицине около 70 лет своей жизни и провела более 10 тыс. успешных операций. Она стала одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области и прекратила оперировать, когда ей было уже за 90. По мнению губернатора, жизнь этого человека должна стать примером для молодых врачей", - отметил пресс-секретарь.

По словам Арапова, сейчас с профессиональным сообществом обсуждаются инициативы губернатора о возможности открытия в ее честь памятной доски в областной клинической больнице. Кроме того, предлагают организовать серию тематических лекций со студентами Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (РязГМУ).

Как отметил в беседе с ТАСС ректор вуза, председатель областного отделения Российского общества хирургов Роман Калинин, в РязГМУ может быть введена стипендия имени Аллы Левушкиной, а также планируется проведение олимпиадного турнира по хирургии между студентами.

Хирург-проктолог Алла Левушкина умерла 23 января в Рязани на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице № 11 Рязани в 2018 году, проработав в практическом здравоохранении 67 лет. В 2014 году ей вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
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