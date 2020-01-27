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Патриарх призвал церковные ресурсы поддерживать созидательное современное искусство

Достойным произведениям современной культуры необходима более широкая информационная поддержка, считает патриарх Московский и всея Руси

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковные информационные ресурсы оказывать поддержку произведениям современной культуры, обладающим созидательным воспитательным потенциалом. Он заявил об этом на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в понедельник в Государственном Кремлевском дворце.

"Важный склад в сохранение национальной исторической памяти призваны вносить деятели культуры. Искусство обладает огромным воспитательным потенциалом, оказывает влияние на мировосприятие людей любого возраста, том числе и молодежи, поэтому так важно, чтобы воздействие было созидательным, а не разрушительным. Убежден, что достойным произведениям современной культуры необходима более широкая информационная поддержка, в том числе и со стороны церковных организаций, и в частности, посредством выставочной и концертной деятельности", - сказал он.

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения стали первыми из запланированных в 2020 году церковно-государственных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их тема в этом году - "Великая Победа: наследие и наследники".

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап проходит с 26 по 29 января 2020 года в Москве.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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