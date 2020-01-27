По приглашению делегации Госдумы Вышинский примет участие в заседании ПАСЕ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский будет присутствовать на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил в понедельник в интервью радиостанции "Говорит Москва" .

"Меня пригласила парламентская делегация Госдумы. Мы будем принимать участие в заседании, скорее всего, как слушатели", - сказал он. Среди тем, которые могут быть затронуты в ходе заседания, Вышинский выделил условия работы журналистов на территориях, находящихся под юрисдикцией ПАСЕ, то есть в некоторых странах Евросоюза. "Мы хотим говорить о вопиющей ситуации, которая сейчас сложилась с нашими коллегами из эстонского Sputnik. Поскольку мы считаем, что вопрос даже уже не в свободе слова", - добавил он.

Вышинский отметил, что в странах ЕС на российских журналистов оказывается давление. "Вы если людям запрещаете выбирать себе работодателя, то это как? Это новая практика у вас такая будет?" - возмутился он.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей.

Сам Кирилл Вышинский ранее был главным редактором "РИА Новости Украина", жил и работал в Киеве. В мае 2018 года он был задержан Службой безопасности Украины, ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. На Украине ему грозило тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено. В сентябре 2019 года Вышинский вошел в число лиц, которых Украина передала РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В настоящее время он занимает пост исполнительного директора МИА "Россия сегодня".

ПАСЕ является консультативным органом Совета Европы (СЕ) - старейшей межправительственной организации региона. СЕ был основан в 1949 году и объединяет 47 европейских государств. ПАСЕ состоит из 648 парламентариев (324 представителя и 324 их заместителя), которые избираются национальными парламентами из числа своих депутатов. Россия стала членом СЕ 28 февраля 1996 года.