Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса за два дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил за два дня разработать план по профилактике коронавирусной инфекции, случаев заболевания которой в России пока не выявлено.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Как сообщает сайт правительства, в понедельник глава кабинета министров провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. "Участники совещания обсудили меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции. При этом было отмечено, что по состоянию на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении кабмина.

"В ходе совещания председатель правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, куда вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в документе.

"Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России [Владимиру Путину] на регулярной основе", - сообщили в кабмине.

В совещании приняли участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.