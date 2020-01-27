Минприроды планирует ужесточить статьи Лесного кодекса для борьбы с черными лесорубами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минприроды России планирует дополнить Лесной кодекс РФ статьей, согласно которой пребывание в лесу со спецтехникой автоматически приравнивается к незаконной заготовке древесины, сообщает пресс-служба министерства.

В настоящее время задержать лиц, ведущих незаконную рубку леса, непосредственно на месте совершения правонарушения, по данным Минприроды, удается редко. Соответственно, доказать их причастность к неправомерной рубке деревьев, кустарников и лиан весьма затруднительно.

"Для решения этой проблемы Лесной кодекс РФ будет дополнен статьей, согласно которой к заготовке древесины приравнивается пребывание в лесах граждан с машинами и оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины, не связанное с выполнением мероприятий по сохранению лесов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что перечень машин и оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса древесины будет утвержден правительством РФ. Предварительно, в него войдут гусеничные трелевочные тракторы, колесные трелевочные тракторы, форвардеры, харвестеры, харвардеры, валочно-пакетирующие машины, лесовозы, сучкорезные машины, лесопогрузчики, харвестерные головки, лесозахваты и грейферы для леса, краны-манипуляторы для харвестеров, краны-манипуляторы для форвардеров.