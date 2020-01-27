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Мурашко: количество частных медорганизаций в РФ за 5 лет увеличилось в 1,5 раза

Министр здравоохранения также отметил, что необходимо оптимизировать процесс получения высокотехнологичной или специализированной помощи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество частных медицинских организаций в России за последние пять лет увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

"Распределение государственных и частных медицинских организаций - вопрос звучал в том числе в поручении президента - количество частных организаций за последние пять лет увеличилось практически в 1,5 раза. Вопрос требований к медицинским организациями по размещению и т. д. министерством здравоохранения начал прорабатываться, есть несколько путей, сейчас мы сформулируем это окончательно, согласуем в правительстве и будем принимать меры", - сказал он.

Мурашко также отметил, что необходимо оптимизировать процесс получения высокотехнологичной или специализированной помощи. Когда, например, пациенту необходима консультация, но направление из поликлиники является необоснованным, а госпитализация - излишней.

Кроме того, в вопросах медицинского туризма необходимо позиционировать качество медпомощи. "Как правило иностранные туристы едут туда, если мы не считаем СНГ, где есть определенные регалии у больниц, которые обеспечивают безопасность и качество медицинской помощи, есть международные аккредитационные системы, которые на сегодняшний день сформированы, мы заключили соглашения, одна из них должна появиться в России <...>, и три федеральных центра уже решили в ней поучаствовать", - сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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