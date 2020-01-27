В кабмине поддержали проект о блокировке пользователей e-mail при условии доработки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала внесенный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации при условии доработки документа. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно тексту инициативы, в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, организатор сервиса обмена сообщениями должен будет ограничить доступ пользователя к электронному почтовому ящику. "Таким образом, возможность осуществления пользователем электронного сервиса обмена сообщениями передачи электронных сообщений будет ограничиваться организатором сервиса обмена сообщениями на основании соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти, - говорится в проекте отзыва кабмина. - Учитывая имеющиеся в настоящее время проблемы в практической реализации нормы по блокировке отдельных сообщений пользователей сервисов обмена мгновенными сообщениями, предлагаемые законопроектом изменения представляются обоснованными".

При этом составители отзыва указывают на необходимость дать определение понятию "организатор сервиса обмена сообщениями" с целью исключить возможное расширенное толкование круга субъектов. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - сказано в проекте отзыва.

Одновременно с этим в кабмине поддержали и сопутствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит вводить штрафы для владельцев сервисов электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение запрещенной в РФ информации. Сумма штрафа может составить до 1 млн рублей. Сейчас такие санкции могут применяться только в отношении владельцев мессенджеров.