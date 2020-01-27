В ОБСЕ выразили обеспокоенность продлением ареста журналиста Гаджиева

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в понедельник выразил обеспокоенность продлением ареста журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

"Я обеспокоен продлением ареста Абдулмумина Гаджиева из издания "Черновик" в Дагестане в России по обвинению в терроризме. Гаджиев - журналист. Он не должен быть преследуем из-за профессиональной деятельности. Я призываю к снятию обвинений и его освобождению", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Ранее Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов журналиста на продление ему ареста до 13 марта.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар" и мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня суд арестовал журналиста, с тех пор он находится под стражей.