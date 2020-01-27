К Советскому военному мемориалу в Лондоне в День памяти жертв Холокоста возложили венки

ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Церемония возложения венков, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, прошла в понедельник в британской столице. Венки и цветы легли к Советскому военному мемориалу, который был установлен в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея.

В памятном мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций, местных и муниципальных властей, администрации Лондона и Сити, послы ряда стран СНГ, посол Израиля.

"Эта церемония убедила меня, что в Великобритании и особенно в Имперском военном музее хорошо хранят память о том, что именно армия СССР освободила Освенцим и внесла решающий вклад в то, что огромное количество заключенных вышли на свободу", - рассказал в разговоре с корреспондентом ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

Общая память

Говоря о состоявшемся на прошлой неделе в Иерусалиме международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", дипломат сказал: "Сам факт того, что там находились вместе и президент России Владимир Путин, и его французский коллега Эмманюэль Макрон, и британский принц Чарльз, что они сидели в одном ряду, свидетельствует о том, что у нас все же есть много общего в исторической памяти в отношении Второй мировой войны".

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.

При этом Келин предпочел не высказывать предположений, приедет ли британский премьер-министр Борис Джонсон в мае в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Мы знаем, что это приглашение получено, что оно рассматривается, но каким будет решение, сказать что-либо трудно. Ситуация непростая, сейчас только налаживаются первые контакты между российским руководством и премьер-министром [Джонсоном], потому давайте не будем спешить, еще есть несколько месяцев впереди", - сказал посол.