Посольство РФ в ФРГ напомнило, что при освобождении Польши погибли 600 тыс. красноармейцев

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Посольство России в Германии напомнило, что Красная армия потеряла при освобождении Польши около 600 тыс. солдат и что Варшава должна быть им благодарна за то, что сегодняшнее польское государство вообще существует. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook в связи с заявлениями лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях от РФ и ФРГ.

"В этой связи хотелось бы напомнить, что за освобождение Польши от нацизма наша страна заплатила жизнями 600 тыс. бойцов Красной армии. Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство", - отметили в посольстве РФ. Там указали на то, что сегодня весь мир вспоминает о 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим и о подвиге советских солдат. "Но у польского руководства своя история", - заметили в российской дипмиссии.

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.