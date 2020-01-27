Посол России в Минске: попытки пересмотреть значение Победы несут угрозу безопасности мира

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне должна оставаться единой для всех народов, принесших миру освобождение от фашизма, а попытки пересмотреть значение этого подвига несут угрозу международной безопасности. Об этом заявил в понедельник посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая на митинге-реквиеме по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, состоявшемся в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

"Мы скорбим, мы не можем не сопереживать, но мы не можем и не задумываться о том, почему сегодня, через 75 лет, очевидность подвига победителя ставится под сомнение. Мы не можем не задумываться о том, как это наносит вред не только душам тех, кто вступает сегодня в жизнь - совсем еще молодых людей, но мы не можем не понимать, что это несет огромную угрозу безопасности континента и мира", - отметил Мезенцев.

Российский посол обратил внимание на то, что в сегодняшнем мероприятии принимали участие "главы дипломатических миссий и авторитетные люди стран, которые поддерживают ту память и внимание к тому событию, которое сегодня здесь, в Белоруссии, видится очень важным".

Российский дипломат обратил внимание на еще одно сегодняшнее важное событие - День полного освобождения Ленинграда от блокады. В этой связи Мезенцев напомнил "о нравственном подвиге Алеся Адамовича, белорусского литератора, и российского и советского писателя Даниила Гранина, которые в конце 1970-х годов выпустили "Блокадную книгу", в которой даже с учетом требований советской цензуры, максимально открыто и честно говорили о том, что пережил блокадный Ленинград". Посол России также особо отметил доктора исторических наук, профессора Валентина Ковальчука, который свою научную деятельность посвятил исследованию подвига блокадного города. "Валентин Ковальчук на протяжению многих лет вел масштабные исследования, касающиеся создания "дороги жизни", которая связала блокадный город единственной ниткой с большой землей, - сказал посол. - Это спасло жизни десяткам тысяч маленьких ленинградцев, тех, кто был эвакуирован из города, истощенным, на грани жизни и смерти". По словам Мезенцева, "это не просто труд историка, это позиция, которую капитан запаса первого ранга, отдавший, как и тысячи фронтовиков, Великой Отечественной войне свои силы, считал для себя обязательным внести свой вклад в сохранение памяти о подвиге ленинградцев".

Мезенцев заявил, что "75-летие освобождения Освенцима, полное освобождение Ленинграда от блокады предваряют День 9 мая, или 8 мая, как отмечается в Европе - 75-летия Победы". "Победы, которая тогда была единая, которая не разделяла наши страны, не делила политические подходы на "праведные" и "неправедные", - отметил посол РФ в Белоруссии.