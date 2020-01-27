Консул России во Франции встретился с экстрадированным из Греции Винником

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Представитель посольства России в Париже встретился с россиянином Александром Винником, экстрадированным из Греции во Францию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе российской дипмиссии.

"С Винником встречался консул России во Франции", - рассказал дипломат. Подробностей этой встречи он не сообщил.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала обеспечить доступ представителей посольства к российскому гражданину. По ее словам, в ночь на 24 января, когда Винник был экстрадирован во Францию, в парижской больнице Hotel Dieu прошел его допрос, но "к нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции".

Адвокаты Винника в свою очередь высказали обеспокоенность состоянием здоровья россиянина, больше месяца проводящего голодовку. Как сообщила ТАСС французский адвокат Винника Ариан Зимра, он "морально и физически истощен".

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.