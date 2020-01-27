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Участники памятных мероприятий в Польше поставили свечи у мемориала жертвам нацизма

От России свечу у мемориала поставил посол РФ в Польше Сергей Андреев

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Участники мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста, поставили в понедельник десятки свечей у памятника жертвам нацизма в Освенциме. От России свечу у мемориала поставил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

После главной церемонии официальные делегации из разных стран, бывшие узники, представители международных организаций отправились от ворот лагеря к памятнику. В молчании они проследовали вдоль рельсов, по которым в Биркенау привозили заключенных. Эта железная дорога ведет в тупик и заканчивается на территории лагеря.

Международный памятник жертвам нацизма был открыт на территории бывшего лагеря Аушвиц-Биркенау в 1967 году. Мемориал воздвигнут на месте, где когда-то находились второй и третий крематории. Перед памятником установлены 23 плиты с надписями на разных языках по числу национальностей замученных в лагере людей. На русском языке можно прочитать: "Да будет на века криком отчаяния и предостережением для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов мужчин, женщин и детей, большей частью евреев из разных стран Европы".

Теги
РоссияПольша
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