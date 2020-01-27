В Москву вылетел лайнер, который ранее вернулся в аэропорт Хабаровска из-за угрозы взрыва

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Самолет, который после часа пути в Москву вернули обратно в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, вновь вылетел по маршруту. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе хабаровского аэропорта.

По данным портала Flightradar24, самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги после часа полета на высоте почти 10 тыс. метров над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.

По прибытии в аэропорт вылета обследовавшие самолет специалисты не нашли следов взрывного устройства.

"Самолет вылетел в Москву в 03:37 по местному времени (20:37 понедельника)", - сказал диспетчер.

По информации сайта аэропорта Шереметьево, рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16:15 мск. На борту находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.