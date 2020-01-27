{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии МВД проверяет угрозы в адрес участников видео с танцем в вузе

В ведомстве отметили, что танец носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия в День студента

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. МВД в Северной Осетии проводит проверку по факту преследования участников видеоролика с танцами в День студента в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия. По факту угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе вуза, с участниками инцидента будет проведена воспитательная работа.

"Мы не будем разделять - наш студент - не наш студент. Это наша молодежь. Мы сделаем организационные выводы. С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто там находился - снимал, комментировал. Университет - это не место для пошлости. Инцидент - это показатель того, что нам всем есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, исполнявший танец парень является слушателем курсов по русскому языку в вузе, а девушка - студенткой одного из училищ республики. Они танцевали на импровизированной площадке во дворе вуза после празднования дня российского студенчества.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт
Ужесточение правил предусмотрено для тех, кто, по оценке властей, с большой долей вероятности будет полагаться на государственные пособия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС