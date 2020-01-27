В Северной Осетии МВД проверяет угрозы в адрес участников видео с танцем в вузе

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 января. /ТАСС/. МВД в Северной Осетии проводит проверку по факту преследования участников видеоролика с танцами в День студента в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Танец молодых людей на празднике, снятый на видео и получивший негативный резонанс в социальных сетях, носит моральный аспект и находится в зоне ответственности организаторов мероприятия. По факту угроз и преследования участников видеоролика в МВД Северной Осетии проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе вуза, с участниками инцидента будет проведена воспитательная работа.

"Мы не будем разделять - наш студент - не наш студент. Это наша молодежь. Мы сделаем организационные выводы. С участниками инцидента будет проведена воспитательная работа. Это касается всех, кто там находился - снимал, комментировал. Университет - это не место для пошлости. Инцидент - это показатель того, что нам всем есть над чем работать", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, исполнявший танец парень является слушателем курсов по русскому языку в вузе, а девушка - студенткой одного из училищ республики. Они танцевали на импровизированной площадке во дворе вуза после празднования дня российского студенчества.