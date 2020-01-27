Минобрнауки рекомендует вузам начать наблюдение за студентами из КНР из-за коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования в связи с коронавирусом рекомендовало организовать медицинское наблюдение за студентами, приезжающими из Китая. В случае возникновения признаков инфекционного заболевания учащиеся должны быть изолированы и госпитализированы, следует из письма вузам, направленного 27 января, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Департамент [государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ] рекомендует организовать медицинское наблюдение на период до двух недель за обучающимися, прибывающими из Китайской Народной Республики", - говорится в письме.

Указывается, что в случае возникновения любых признаков инфекционного заболевания у студентов, вузам необходимо их немедленно изолировать и организовать госпитализацию, а также экстренно информировать местные отделения Роспотребнадзора.

Ранее главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным органам власти и местным управлениям ведомства разработать проекты планов профилактических мероприятий по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. В частности, местным органам власти в сфере образования рекомендовано организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.