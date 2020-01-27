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Китайская вирусная пневмония

Минобрнауки рекомендует вузам начать наблюдение за студентами из КНР из-за коронавируса

В случае возникновения признаков заболевания учащиеся должны быть изолированы и госпитализированы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования в связи с коронавирусом рекомендовало организовать медицинское наблюдение за студентами, приезжающими из Китая. В случае возникновения признаков инфекционного заболевания учащиеся должны быть изолированы и госпитализированы, следует из письма вузам, направленного 27 января, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Департамент [государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ] рекомендует организовать медицинское наблюдение на период до двух недель за обучающимися, прибывающими из Китайской Народной Республики", - говорится в письме.

Указывается, что в случае возникновения любых признаков инфекционного заболевания у студентов, вузам необходимо их немедленно изолировать и организовать госпитализацию, а также экстренно информировать местные отделения Роспотребнадзора.

Ранее главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным органам власти и местным управлениям ведомства разработать проекты планов профилактических мероприятий по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. В частности, местным органам власти в сфере образования рекомендовано организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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