Передачу "АБВГДейка" закроют после 45 лет в эфире

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Детская образовательная телепередача "АБВГДейка" прекратит производство эпизодов на неопределенное время. Об этом в понедельник заявили ее актеры в обращении на YouTube-канале передачи.

"К сожалению, сейчас мы вынуждены остановиться с производством программы по причине финансовых трудностей канала", - говорится в обращении.

Актеры выразили надежду, что государство сможет выделить деньги на продолжение телепередачи. Они также поблагодарили всех участвовавших в выпуске эпизодов "АБВГДейки". "Сегодня мы говорим всем, кто принимал участие в создании программы за 45 лет, искреннее спасибо. Нам было комфортно и надежно работать на телеканале "ТВ Центр", который стал нам родным. Благодарим за эти 20 лет совместной работы", - сказано в обращении.

В свою очередь, пресс-служба телеканала "ТВ Центр" сообщила корреспонденту ТАСС, что программа была закрыта не из-за проблем с финансами. "В связи с окончанием контракта было принято решение о ее закрытии, не имеющее под собой финансовой подоплеки". Наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом", - заявили в пресс-службе. Руководство телеканала поблагодарило художественного руководителя Татьяну Черняеву и всех создателей программы "за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу".

Автором детской образовательной телепередачи "АБВГДейка", увидевшей свет в 1975 году, является писатель Эдуард Успенский. За свою историю передача не единожды закрывалась, а затем возобновляла производство.