Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google

ТАСС, 27 января. Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира в понедельник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Около 82% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 17% не работает сам поисковый сервис. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт.

Жалобы на неполадки поступают от пользователей из США, Великобритании и стран Латинской Америки. В России с некоторыми проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы, однако число отчетов о сбоях относительно невелико.