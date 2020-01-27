На Кубани жителям блокадного Ленинграда вручили памятные медали

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" получили 16 ветеранов-блокадников, проживающих на территории Краснодарского края в день 76-й годовщины полного снятия блокады вокруг Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

"Губернатор вручил 16 участникам встречи юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", - говорится в сообщении.

В 1942 году край отправил защитникам города 69 вагонов с продуктами. На Кубань эвакуировали более 36 тысяч жителей, из них 10 тысяч - дети. В настоящее время в регионе проживает 374 блокадника.

В пресс-службе администрации края добавили, что это - первые ветераны, получившие памятные медали на территории региона.

Отдых для ветеранов с Украины

Кроме того, Кондратьев сообщил ТАСС, что принял решение пригласить жителей блокадного Ленинграда, которые проживают на территории Украины, отдохнуть и поправить здоровье в санаториях Кубани.

"Жители блокадного Ленинграда на нашей сегодняшней встрече справедливо отметили, что их товарищи на Украине сейчас неоправданно забыты. Наши предки воевали за одну Победу, за нашу общую свободу, но на Украине мало кто хочет помнить их подвиги. Поэтому сегодня мы приняли решение пригласить поправить здоровье в санаториях Краснодарского края блокадников, которые живут на Украине. Мы готовы их встречать и размещать, у региона для этого достаточно возможностей", - сказал Кондратьев.

По его словам, на Кубани готовы оказать блокадникам "все необходимое внимание, которого они достойны".

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, власти готовы предложить блокадникам проживание, лечение и питание в санаториях края. Речь не идет о квотах на количество человек, санатории готовы принять всех блокадников, проживающих на Украине.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.