{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

Ужесточение правил предусмотрено для тех, кто, по оценке властей, с большой долей вероятности будет полагаться на государственные пособия

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт). Как сообщает газета The Washington Post, они предусматривают ужесточение этой процедуры для тех, кто, по оценке властей, с большой долей вероятности будет полагаться на государственные пособия.

Решение поддержали пятеро судей, четверо выступили против. Ранее суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение властей, которое должно было вступить в силу с середины октября 2019 года.

В соответствии с предложенными правилами, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу". То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google
Проблемы коснулись поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС