Умер лауреат Ленинской премии, тульский оружейник Василий Бакалов

ТУЛА, 27 января. /ТАСС/. Лауреат Ленинской премии, разработчик противотанковых управляемых снарядов и высокоточных образцов оружия Василий Бакалов умер в Туле на 91-м году жизни. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"На 91-м году жизни скончался оружейник, Почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов", - говорится в сообщении.

После окончания Ленинградского электротехнического института связи в 1957 году Василий Бакалов был распределен в ЦКБ-14 (ныне Конструкторское бюро приборостроения) в Тулу, в разные годы работал главным инженером предприятия, а затем - первым заместителем начальника и главного конструктора. Почти два десятка лет он трудился начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. На летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году сборная СССР по стрелковому спорту была вооружена только оружием марки "МЦ", разработанным и изготовленным под руководством Бакалова.

"За время работы Василий Иванович проявил незаурядные способности в разработке противотанковых управляемых снарядов, находясь у истоков зарождения этого направления на предприятии. Лично принимал участие в разработке и постановке в серийное производство многих известных высокоточных образцов вооружения", - уточнили в администрации города.

За трудовые заслуги он был удостоен Ленинской премии, Премии имени С. И. Мосина, Премии Министерства обороной промышленности, награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В 2009 году Василию Бакалову было присвоено высокое звание "Почетный гражданин города-героя Тулы".

Прощание с Бакаловым состоится 29 января в 12:00 в Свято-Никольском храме Тулы, где пройдет отпевание. Похоронят оружейника на почетной аллее первого городского кладбища.