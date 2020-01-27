Источник: новый глава РЭО Гудков ранее был советником главы Минприроды

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Назначенный на пост генерального директора компании Российский экологический оператор (РЭО), которая является куратором "мусорной реформы" в России, Илья Гудков ранее занимал пост советника главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве.

"Он был советником главы Минприроды России Дмитрия Николаевича до назначения. Помогал форсировать исполнение нацпроекта и достижение результатов года", - сообщил собеседник агентства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО, куратор "мусорной" реформы) в понедельник вечером. Гудков будет занимать эту должность в течение трех лет.

﻿"Он очень профессиональный, системный и порядочный человек", - прокомментировали назначение Гудкова в министерстве.

Гудков родился 16 февраля 1969 года. С 2013 по 2019 годы занимал пост генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация", которая является подведомственным учреждением Минтранса России.