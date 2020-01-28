Верховный суд утвердит несколько сотен первых судебных примирителей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России утвердит первых несколько сотен судебных примирителей.

Это новая должность, введенная по инициативе Верховного суда. Хотя процедура медиации (досудебного урегулирования споров) была введена в 2010 году, как ранее признал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, пока в российском правосудии она работает недостаточно. С 2011 года по 2017 год примирительные процедуры с участием медиаторов применены по 0,008% дел судами общей юрисдикции и по 0,002% дел арбитражными судами. В 2018 году медиация применялась в арбитражных судах по 26 спорам, в первом полугодии 2019 года - по шести.

Закон о примирителях

По инициативе Верховного суда России в июле прошлого года был принят закон, который должен активизировать роль судов в развитии примирительных процедур. Помимо медиации (с привлечением выбранного сторонами посредника-медиатора) к ним теперь отнесены также судебное примирение (с участием выбранного сторонами и утвержденного судом судебного примирителя) и переговоры между сторонами. Примирительные процедуры теперь можно применять не только по гражданским и арбитражным спорам, но и по административным делам - при спорах с органами власти или должностными лицами. При приеме заявлений в суд судья теперь в обязательном порядке предлагает сторонам воспользоваться примирительными процедурами.

Переход к примирительным процедурам теперь возможен на любой стадии судебного процесса. Итогом примирительных процедур могут быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска или, наоборот, частичное или полное признание исковых требований, либо частичный или полный отказ от жалобы на предыдущее решение суда или признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения.

Мировое соглашение может быть достигнуто на любом этапе, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях. Утверждая его, судьи отменяют вынесенные судебные акты и прекращают производство по делу. Судья не вправе вносить изменения в достигнутое мировое соглашение, но в случае неисполнения условий мирового соглашения одной из сторон суд выдает исполнительный лист по ходатайству другого участника соглашения.

Закон вступил в силу 25 октября прошлого года. Для поощрения развития примирительных процедур внесены поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возврат истцу до 70% уплаченной госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска в суде первой инстанции, 50% - при рассмотрении дела в апелляции и 30% - при рассмотрении дела в кассации.

Экономика правосудия

Согласно закону, кандидатов на должности судебных примирителей представляют региональные суды и утверждает пленум Верховного суда. Как ранее сообщил ТАСС секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов, выступить в роли примирителей согласились более тысячи судей в отставке. Для запуска института судебных примирителей правительством должны быть утверждены ставки оплаты их работы - по аналогии с оплатой адвокатов по назначению - в зависимости от времени, потраченного на примирительные процедуры, и сложности дела.

Вместе с тем Виктор Момотов уверен, что судебные примирители выгодны и государству, и судам. Цель работы судебного примирителя - без долгой процедуры судебного рассмотрения подвести стороны к мировому соглашению, которое будет утверждено судом. Если один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тысяч рублей, то работа судебного примирителя обойдется дешевле, даже если он будет получать вдвое больше адвоката по назначению - 7-8 тысяч рублей в день. "Это настоящая экономика правосудия", - заметил Момотов. В свою очередь судебные примирители помогут разгрузить судей от необходимости рассматривать споры по искам, где стороны могут найти компромисс самостоятельно.

По словам Виктора Момотова, у примирителей будет своя комната в здании суда. "Вообще в нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения, где стороны встречаются, договариваются. А суд - уже только крайний случай", - уверен он.