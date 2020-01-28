Седьмой съезд Федерации еврейских общин России пройдет в Москве 28 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Съезд Федерации еврейских общин России (ФЕОР), приуроченный к 20-летию организации, состоится в Москве во вторник, сообщает пресс-служба ФЕОР.

"28 января в 11:00 в Московском еврейском общинном центре состоится торжественное открытие VII съезда Федерации еврейских общин России", - говорится в сообщении.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода считает, что еврейской общине в России удалось достигнуть впечатляющих успехов, в том числе в религиозном образовании. "За 20 лет мы смогли создать полноценную еврейскую общину России. Сегодня это - развитая инфраструктура, которая включает религиозные, культурные, образовательные учреждения, магазины и заводы кошерного питания. За это время была создана сеть образовательных учреждений, выпускающих раввинов, чего не было в Советском Союзе", - цитирует его сайт ФЕОР.

На съезд, сообщает пресс-служба, соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. В нем также примут участие чиновники, представители благотворительных организаций, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным и социальным вопросам.

ФЕОР - крупнейшая российская централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории страны. Она декларирует своей целью создание условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев в России.

Общины ФЕОР есть в 140 городах, в ее составе работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет. При поддержке организации работают центры гуманитарной и социальной помощи, а также образовательные программы для молодежи.