В генконсульстве РФ в Хьюстоне нет данных о россиянах, пострадавших при пожаре в Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Хьюстоне не имеет данных о том, что кто-либо из россиян пострадал в результате сильного пожара в понедельник на лодочном причале в штате Алабама. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"Департамент полиции города Скоттсборо (штат Алабама) не располагает сведениями о том, что в пожаре на одном из причалов города могли пострадать иностранные граждане, - говорится в сообщении. - Генеральное консульство продолжает следить за развитием ситуации".

Ранее в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Скоттсборо Джина Никлауса сообщила о том, что в результате пожара погибли по меньшей мере восемь человек. Как пояснила телекомпания, на лодочном причале на берегу реки Теннесси были пришвартованы как прогулочные лодки, так и суда, использовавшиеся для проживания. В результате пожара, по предварительным данным, сгорели 35 судов.