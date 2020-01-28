McDonald’s на Пушкинской 31 января вернет цены 1990 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января будет предлагать фирменное блюдо "Биг Мак" и некоторые другие позиции своего меню по цене 1990 года по случаю 30-летия открытия первого российского ресторана. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных на сайте.

Три рубля будут стоить гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры, а за 30 рублей можно будет купить стандартный картофель фри, вишневый пирожок, две игрушки "Хеппи Мил", прохладительные напитки, чай и капучино (объемом от 0,2 до 0,25 литра), а также два соуса. При этом один посетитель может приобрести только четыре участвующих в акции продукта, один из которых - сэндвич.

Согласно данным журнала "Юный Техник" №5 за 1990 год, "Биг Мак" стоил 3,75 рубля, "Филе-о-фиш" - 3,25 рубля, двойной чизбургер - 3 рубля, чизбургер - 1,75 рубля, гамбургер - 1,6 рубля.

Первый в СССР ресторан McDonald’s открылся в Москве 31 января 1990 года по адресу Большая Бронная, 29, на месте кафе "Лира". В день открытия здесь побывали 30 тыс. посетителей, что стало рекордом для сети. Очереди в заведение обвивались вокруг всего сквера, расположенного перед рестораном, а время ожидания в очереди измерялось часами.

Первый ресторан на родине компании был открыт в 1955 году в городке Дез-Пленз, штат Иллинойс (в настоящее время - музей корпорации).