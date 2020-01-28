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Российские военные суда прибыли в Антарктиду по случаю 200-летия открытия континента

Мероприятия пройдут на станции "Беллинсгаузен"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Океанографические исследовательские суда (ОИС) ВМФ России "Адмирал Владимирский" и "Янтарь" прибыли к берегам Антарктиды для участия во вторник в памятных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия ледового континента российскими моряками. Мероприятия пройдут на станции "Беллинсгаузен". Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало .

По его словам, оба судна встали на рейд в заливе Максвэлла.

В настоящее время, как сообщал ранее Главком ВМФ адмирал Николай Евменов, российские военные моряки во взаимодействии с Русским географическим обществом осуществляют кругосветную океанографическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. "В ней принимают участие несколько судов. На определенных участках маршрута к ОИС "Адмирал Владимирский" присоединяются, в частности "Маршал Геловани" и "Янтарь", - сказал он. - В соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу, маршрут спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды ОИС "Адмирал Владимирский" и ОИС "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен".

Участники экспедиции планируют провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусмотрено выполнение работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту. Материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов.

На этапе экспедиции от Кронштадта до станции Беллинсгаузен на ОИС "Адмирал Владимирский" прошли практику 14 курсантов штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского института.

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