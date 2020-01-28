"Известия": эксперты посчитали размер прибавки к пенсии благодаря новой системе накоплений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственные выплаты могут увеличиться в среднем на 16,5 тыс. рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишет во вторник газета " Известия " со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiz.

По данным издания, если, согласно ГПП, ежемесячно откладывать 6% своего дохода на протяжении 30 лет, прибавка к пенсии, в зависимости от региона, вырастет примерно до 30 тыс. рублей. Самая большая прибавка ожидает москвичей и жителей Сахалина - 32,7 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Самая маленькая - в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).

Кроме того, при средняя пенсия в стране составит две трети от уровня средней зарплаты, которая была у человека при откладывании дополнительных 6% средств и получении по ним капитализации. Наиболее высокий показатель ожидается в Ивановской области - 87%, Алтайском крае - 85%, Орловской области - 84%, Кировской области - 83%, а также Республике Мордовия - 83%.