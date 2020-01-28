"Известия": эксперты посчитали размер прибавки к пенсии благодаря новой системе накоплений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственные выплаты могут увеличиться в среднем на 16,5 тыс. рублей благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiz.
По данным издания, если, согласно ГПП, ежемесячно откладывать 6% своего дохода на протяжении 30 лет, прибавка к пенсии, в зависимости от региона, вырастет примерно до 30 тыс. рублей. Самая большая прибавка ожидает москвичей и жителей Сахалина - 32,7 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Самая маленькая - в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).
Кроме того, при средняя пенсия в стране составит две трети от уровня средней зарплаты, которая была у человека при откладывании дополнительных 6% средств и получении по ним капитализации. Наиболее высокий показатель ожидается в Ивановской области - 87%, Алтайском крае - 85%, Орловской области - 84%, Кировской области - 83%, а также Республике Мордовия - 83%.