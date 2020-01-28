В ООН почтили память жертв Холокоста

В мероприятии приняли участие не только представители ООН и миссий при организации различных стран, а также ветераны войны и люди, пережившие Холокост. Документальная картина состоит из рассказов историков, воспоминаний выживших в лагере и кадров документальной съемки.

ООН, 28 января. /ТАСС/. Постпредство России в понедельник провело в ООН показ документального фильма Мари Рено об учебном лагере СС "Их звали травники (Школа палачей)", который существовал в Польше во время Второй мировой войны.

Главный вопрос, на который отвечают авторы фильма, - нужно ли искать так называемых травников (палачей лагеря) и раскрывать их имена, хотя многие из них уже очень стары или умерли. "Данный фильм наглядно показывает, что наказание неизбежно. Даже спустя десятилетия", - отметил в своем выступлении продюсер картины Ильнур Рафиков.

"Дорогие выжившие в Холокосте, дорогие ветераны, уважаемые генеральный секретарь ООН и председатель Генассамблеи", - начал свое выступление постпред России при ООН Василий Небензя, нарушив протокольный порядок обращений, согласно которому традиционно в первую очередь обращаются к главе ООН.

"Двери [концлагеря] Аушвиц-Биркенау не открылись бы в 1945-м, если бы не подвиг Бреста, Минска, Киева, Одессы, Севастополя, если бы Красная Армия не остановила войска Гитлера на подходе к Москве", - напомнил российский дипломат.

"Холокост будет трагедией, которую мы никогда не забудем, - отметил он. - 6 млн евреев были убиты. 40% из них были гражданами Советского Союза". "Мы также никогда не забудем, что, истребляя евреев, нацисты готовили такую же участь для других национальностей, которые они считали низшей расой, - русским, украинцам, белорусам, полякам", - добавил он.

Не отворачиваться от уроков истории

Специальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста прошла в зале Генассамблеи сразу после презентации фильма. Выступивший на ней генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на английском и французском языках призвал никогда больше не повторять подобных преступлений против человечества.

"В этот день 75 лет назад, когда Советская армия вошла в Аушвиц, солдаты онемели от открывшейся картины, - сказал он. - Попытки нацистов скрыть их преступления были тщетны, так как всюду были видны тысячи лоскутов одежды и клоков волос".

"Как и те солдаты, мы потрясены деталями о преступлениях нацизма. Но это наш долг - продолжать смотреть на них, повторять вновь и вновь уроки истории, чтобы Холокост никогда не повторился", - подчеркнул Гутерриш.

"Мы - последнее поколение, которое может услышать о Холокосте от переживших его. Когда наши воспоминания стираются, становится сложно верить, что быть евреем было преступлением. Становится сложно поверить, что человечество способно на такое зло, - отметил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон. - Эта дата должна оставаться днем, когда весь мир помнит, что происходит, если антисемитизм побеждает".

"Единственная вакцина от антисемитизма - это образование", - заключил он.

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, также вышедший на трибуну ГА, признался, что ему "стыдно стоять перед собравшимися, зная, что именно немцы ответственны за все преступления". "В то же время я очень благодарен за то, что могу выступить перед вами, - добавил он. - Это свидетельство восстановления доверия и единства, что позволяет Германии вместе с вами чтить память всех жертв нацистского режима".

Голоса выживших

Героями фильма о лагере в "Травниках", в том числе, стали люди, сами бывшие его узниками и избежавшие смерти. По их рассказам, те кого перевозили в лагерь даже не представляли, что их ждет.

Несколько бывших узников концлагерей выступили и с трибуны Генассамблеи. Один из них, Шрага Милшейн, оказался в лагере Берген-Бельзен со своим братом после гибели обоих родителей. "В Берген-Бельзене не было казней, но люди умирали от голода, холода и болезней, - поделился он своими воспоминаниями. - С 1943 до освобождения более 50 тыс. мужчин, женщин и детей умерли там в страшных мучениях".

"Холокост - это не только памятное трагическое событие, это история о важности нашего личного выбора в повседневной жизни, - обратился он к собравшимся в Генассамблее. - Те, кто пережил эти ужасы, уверены, что наш долг состоит в том, чтобы не допустить любую несправедливость по этническому, расовому или религиозному признаку".