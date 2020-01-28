МВД в 2019 году выявило порядка 800 тыс. нарушителей миграционного законодательства

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 800 тыс. человек нарушили российское миграционное законодательство в прошлом году. Об этом сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в интервью газете "Известия".

"В прошлом году мы провели примерно 420 тыс. мероприятий, в ходе которых выявили около 800 тыс. нарушителей. В основном речь идет о нарушении правил въезда-выезда, правил пребывания на территории Российской Федерации (превышается срок пребывания в 90 суток). Есть и нарушения в трудовой сфере, когда люди работают без разрешительных документов, либо юридическое лицо не уведомляет нас, что иностранный гражданин трудится у него на предприятии", - подчеркнула Казакова.

По данным МВД, ежегодный приток мигрантов составляет порядка 16,5-17 млн, чаще всего это граждане стран СНГ.

Также Казакова заявила, что в 2019 году чаще всего гражданство России получали граждане Украины - около 300 тыс. человек, из них 227 тыс. - жители ДНР и ЛНР. Кроме того, российские паспорта получили почти 51 тыс. граждан Казахстана, а также граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении.