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Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье

Ранее в соцсетях появилось видео, где женщина также рассказывает, что ее муж препятствовал общению с детьми
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© Станислав Красильников/ТАСС

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском края Виктория Трегубенко.

"Сотрудникам полиции женщина рассказала об избиении, об угрозах в ее адрес. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы", - сказала Трегубенко.

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В соцсетях появилось видео, где женщина рассказывает о неоднократных случаях насилия со стороны отца детей, показывает ножевые ранения, сообщает о нескольких сотрясениях мозга, о смещении носовой перегородки. Также она сообщила о том, что муж препятствовал общению с детьми.

Сейчас дети находятся в московском медицинском учреждении. "Их состояние удовлетворительное, психоэмоциональное состояние стараются поддерживать, говорят, что все будет хорошо, что они вернутся домой", - сказала Трегубенко, добавив, что детей вскоре доставят в Хабаровск, билеты уже приобретены.

В управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре агентству сообщили, что со стороны школы и детского сада, которые посещали дети, характеристики и самих мальчиков, и отца положительные. "Дети всегда были накормлены, одеты, готовы к учебному процессу, не пропускали занятия, дети любознательные. Все квитанции вовремя оплачивались. Отрицательных характеристик нет", - сказал представитель управления.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту в опасном для жизни и здоровья состоянии. Следователи установили личности родителей детей, сейчас устанавливаются другие родственники мальчиков. Как сообщили в СК, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

Теги
РоссияХабаровский край
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