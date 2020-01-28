CNBC: суд обязал сына Байдена платить алименты жительнице Арканзаса

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Суд обязал сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выплачивать алименты жительнице штата Арканзас Ланден Алексис Робертс. Об этом решении окружного суда в Арканзасе в понедельник сообщил телеканал СNBC.

По его данным, судья Холли Мейер обязала 49-летнего Хантера Байдена оплатить также судебные издержки 28-летней Робертс. Размер алиментов, который пока не раскрывается, в дальнейшем может быть увеличен в зависимости от точной информации о финансовом состоянии Байдена-младшего. Судья рассчитывает получить эту информацию на следующих слушаниях, назначенных на 13 марта.

Согласно публикации, Хантер Байден первоначально отрицал, что вступал в интимные отношения с Робертс. Анализ ДНК подтвердил, что он с высокой степенью вероятности является отцом ребенка этой жительницы Арканзаса. Байден-младший после такого вывода экспертизы перестал оспаривать свое отцовство, уточняет телеканал.

Робертс обратилась в суд с требованием алиментов в мае прошлого года.