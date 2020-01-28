Исследование: порядка 55% россиян считают коронавирус реальной угрозой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более половины россиян считают эпидемию коронавируса реальной угрозой, порядка 16% отказались из-за этого от поездок в страны, где пневмония была обнаружена. Об этом говорится в исследовании проекта "Здоровье Mail.ru", которое проводилось специально для ТАСС с 24 по 27 января 2020 года среди 2455 российских пользователей проекта.

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"Опрос показал, что 55% респондентов считают коронавирус реальной угрозой, остальные уверены, что все опасения сильно преувеличены. При этом 16% все же отказались от поездок в регионы, где были зафиксированы случаи заболевания", - говорится в исследовании.

Респондентов также попросили уточнить, предпринимают ли они какие-то действия для профилактики возможного заражения, поскольку около 50% опрошенных признались, что испытывают тревогу из-за новостей о коронавирусе (44% более спокойно и даже безразлично следят за информационным фоном).

"Почти половина - 45% - признались, что не меняли свои привычки", - отметили эксперты. При этом из поменявших привычки - 40% избегают мест массового скопления людей, 30% чаще обычного моют руки, 16% пьют витаминные комплексы, 12,7% стараются не дотрагиваться до поручней в метро и дверных ручек, 7,5% покупают маски.

По данным Поиска Mail.ru, коронавирус вошел в топ самых популярных запросов последней недели. Материалы о заболевании ищут также часто, как новости о смене состава правительства РФ, новом премьер-министре РФ Михаиле Мишустине и материнском капитале за первого ребенка.