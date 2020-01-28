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Китайская вирусная пневмония

Власти Японии разрешили принудительную госпитализацию пациентов с новой пневмонией

По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, данные меры позволят предотвратить возможное дальнейшее распространение заболевания
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ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Япония внесла выявленную в КНР пневмонию нового типа в официальный список инфекционных болезней, что в частности позволит в соответствии с законом принудительно госпитализировать пациентов с подтвержденным диагнозом. Соответствующее решение приняло во вторник правительство страны.

Помимо этого, внесение вируса в реестр позволит вводить ограничения на деятельность частных и государственных учреждений, проводить дезинфекции и использовать с такой целью бюджетные средства.

Новые меры, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, позволят предотвратить возможное дальнейшее распространение заболевания. На данный момент в Японии было подтверждено четыре случая заражения пневмонией нового типа.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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