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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Центр Роспотребнадзора вошел в реестр лабораторий для диагностики коронавируса

Речь идет о научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"
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© Донат Сорокин/ТАСС
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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора включен в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в диагностике нового коронавируса, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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