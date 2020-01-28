AFP: число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106

ТАСС, 28 января. Число жителей КНР, умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 106. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти китайской провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - была зарегистрирована вспышка заболевания.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным местных властей, в провинции Хубэй умерли за минувшие сутки еще 24 зараженных. Там же был зарегистрирован 1 291 новый случай заражения. Ранее сообщалось о 1423 инфицированных в провинции Хубэй.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов сообщиал, что число жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, утром во вторник достигло 2 тыс. 889 человек. Число летальных исходов составляло 82.

Среди административно-территориальных единиц первое место по числу выявленных заболеваний занимал Хубэй (1423 случаев) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следовали провинции Гуандун (151 случай), Чжэцзян (128 случаев) и Хэнань (128 случаев). В Пекине выявлено 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 случай.