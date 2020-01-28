{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержанный при попытке получить секретные данные японец работал в Кyodo

Его задержали в декабре прошлого года при попытке получить материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Гражданин Японии, задержанный в декабре в РФ при попытке получить материалы о российском военном потенциале, работал в японском информационном агентстве Кyodo. Во вторник агентство подтвердило, что 25 декабря 2019 года его корреспондент, как оно утверждает, "собиравший журналистский материал о российских властях", был задержан во Владивостоке местными правоохранительными органами.

В понедельник в МИД РФ ТАСС сообщили, что японским дипломатам был заявлен протест в связи с действиями гражданина Японии, задержанного в декабре при попытке получить материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. В МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японца.

Российская сторона объявила задержанному с поличным японцу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. Ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ, отметили в дипведомстве. На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину, добавили в МИД.

По утверждению агентства, японца допросили и примерно через пять часов он был освобожден, а впоследствии покинул страну. При этом редакция Kyodo считает, что "корреспондент занимался обычной журналистской деятельностью".

Теги
ЯпонияРоссия
Реклама на ТАСС
Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта
Баскетболист погиб 26 января в авиакатастрофе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС