Задержанный при попытке получить секретные данные японец работал в Кyodo

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Гражданин Японии, задержанный в декабре в РФ при попытке получить материалы о российском военном потенциале, работал в японском информационном агентстве Кyodo. Во вторник агентство подтвердило, что 25 декабря 2019 года его корреспондент, как оно утверждает, "собиравший журналистский материал о российских властях", был задержан во Владивостоке местными правоохранительными органами.

В понедельник в МИД РФ ТАСС сообщили, что японским дипломатам был заявлен протест в связи с действиями гражданина Японии, задержанного в декабре при попытке получить материалы о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. В МИД России был вызван советник-посланник посольства Японии в Москве, которому была вручена нота протеста в связи с противоправными действиями японца.

Российская сторона объявила задержанному с поличным японцу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ. Ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ, отметили в дипведомстве. На следующий день находящийся в России по журналистской визе японец выехал на родину, добавили в МИД.

По утверждению агентства, японца допросили и примерно через пять часов он был освобожден, а впоследствии покинул страну. При этом редакция Kyodo считает, что "корреспондент занимался обычной журналистской деятельностью".