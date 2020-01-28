{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": осужденных с опасными заболеваниями не допустят к работам до курса лечения

Речь идет о таких заболеваниях, как туберкулез, гепатит B и C

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лица, отбывающие наказание и страдающие опасными для окружающих заболеваниями, будут направлены в исправительные центры для выполнения принудительных работ только после курса лечения. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный в Совете Федерации законопроект.

"Распространение практики принудительных работ, в том числе на гражданских объектах, заставляет серьезно отнестись к проверке состояния здоровья осужденных. При реализации проекта медицинские центры ФСИН будут проверять всех заключенных, отбывающих этот вид наказания, на наличие указанных в проекте заболеваний. В случае выявления [заболеваний] их [носителей] направят на лечение", - отметил "Известиям" один из разработчиков законопроекта, член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный.

Согласно данным издания, в список опасных для окружающих заболеваний входят туберкулез, гепатит B и C. В то же время, из списка исключены злокачественные опухоли, сахарный диабет, а также болезни, связанные с повышенным кровяным давлением. В пояснительной записке к документу уточняется, что "реализация норм не потребует дополнительных расходов за счет федерального бюджета".

С 1 января вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволяют направлять осужденных к принудительным работам или к отбыванию наказания в колонии-поселении на частные предприятия, где под контролем ФСИН для них должны создать общежития и обеспечить оплачиваемой работой. Такое общежитие будет считаться участком исправительного центра, на котором осужденные смогут отбывать наказание, работая в соответствии с требованиями Трудового кодекса и получая зарплату не ниже минимальной.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта
Баскетболист погиб 26 января в авиакатастрофе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС