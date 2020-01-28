"Известия": осужденных с опасными заболеваниями не допустят к работам до курса лечения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лица, отбывающие наказание и страдающие опасными для окружающих заболеваниями, будут направлены в исправительные центры для выполнения принудительных работ только после курса лечения. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на разработанный в Совете Федерации законопроект.

"Распространение практики принудительных работ, в том числе на гражданских объектах, заставляет серьезно отнестись к проверке состояния здоровья осужденных. При реализации проекта медицинские центры ФСИН будут проверять всех заключенных, отбывающих этот вид наказания, на наличие указанных в проекте заболеваний. В случае выявления [заболеваний] их [носителей] направят на лечение", - отметил "Известиям" один из разработчиков законопроекта, член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный.

Согласно данным издания, в список опасных для окружающих заболеваний входят туберкулез, гепатит B и C. В то же время, из списка исключены злокачественные опухоли, сахарный диабет, а также болезни, связанные с повышенным кровяным давлением. В пояснительной записке к документу уточняется, что "реализация норм не потребует дополнительных расходов за счет федерального бюджета".

С 1 января вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволяют направлять осужденных к принудительным работам или к отбыванию наказания в колонии-поселении на частные предприятия, где под контролем ФСИН для них должны создать общежития и обеспечить оплачиваемой работой. Такое общежитие будет считаться участком исправительного центра, на котором осужденные смогут отбывать наказание, работая в соответствии с требованиями Трудового кодекса и получая зарплату не ниже минимальной.