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Россияне возложили цветы к мемориалу жертвам Холокоста в Филадельфии

В акции приняли участие сотрудники представительства Минобороны и учащиеся школы при посольстве России в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США и учащиеся школы при посольстве России в Вашингтоне возложили в понедельник цветы к памятнику жертвам Холокоста в Филадельфии. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США Елена Гриценко.

"Мемориальная акция приурочена к Международному Дню памяти жертв Холокоста, который был учрежден по решению ООН 1 ноября 2005 года и проходит 27 января, в день освобождения советскими войсками узников нацистского лагеря смерти Освенцим", - отметила она.

Бронзовый монумент в центре Филадельфии был возведен в 1964 году по проекту скульптора Натана Рапопорта. Он стал первым памятником жертвам Холокоста на территории Северной Америки. В октябре 2018 года вокруг памятника был создан мемориально-парковый комплекс.

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук нацистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, где были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.

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