Наталья Андрейченко рассказала, почему не выходила на связь

"Мне необходимо было освободиться и набраться сил <...> Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами. <...> Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence" (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить", - написала актриса в Instagram.

Ранее представитель актрисы Ян Трунцев сообщил, что актриса пропала в Канкуне, где сейчас живет.

Андрейченко родилась в Москве. Поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. К окончании института на ее счету было уже пять ролей - в кино она дебютировала еще на втором курсе, в 1975 году, в фильмах "От зари до зари" и "Колыбельная для мужчин".

Звездный час Андрейченко настал, когда на экраны вышла "Сибириада". Картина Андрея Кончаловского имела огромный успех как в СССР, так и за рубежом, была удостоена приза на Каннском фестивале. Славу принесли актрисе также главные роли в фильмах "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свиданья!" Леонида Квинихидзе, которые вышли практически одновременно.