Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка - 102-этажный Empire State Building - подсвечен в цвета клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" в честь баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщается на сайте достопримечательности мегаполиса.

"Наша подсветка будет светиться фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенды баскетбола Коби Брайанта, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас так преждевременно. Душой мы остаемся с семьями, друзьями и поклонниками, которых коснулась эта трагедия", - говорится в Twitter Empire State Building. Там же выложена фотография небоскреба в подсветке.