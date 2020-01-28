Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка - 102-этажный Empire State Building - подсвечен в цвета клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" в честь баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщается на сайте достопримечательности мегаполиса.
"Наша подсветка будет светиться фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенды баскетбола Коби Брайанта, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас так преждевременно. Душой мы остаемся с семьями, друзьями и поклонниками, которых коснулась эта трагедия", - говорится в Twitter Empire State Building. Там же выложена фотография небоскреба в подсветке.
Our lights will shine in purple and gold this evening as we pay tribute to basketball legend Kobe Bryant, an inspiration to millions across the globe who was taken too soon. Our hearts go out to all of the families, friends, and fans affected by this tragedy. #824Forever pic.twitter.com/m84TbQ2d3y— Empire State Building (@EmpireStateBldg) January 27, 2020
Высота построенного в 1931 году Empire State Building, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, составляет 381 м (со шпилем - 443 м). Небоскреб является седьмым по этому показателю зданием в Нью-Йорке и шестым - в США.
Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.