"Ъ": камеры-треноги заменят на камеры на крышах автомобилей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дорожные камеры на крыше автомобилей появились на подмосковных дорогах, они заменят передвижные камеры на треногах для фиксации нарушений ПДД. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оператора областной системы фиксации нарушений "МВС Груп".

"Комплексы построены на базе автомобилей Lada Granta, имеют яркую окраску, операторы комплексов одеты в форму со светоотражающими элементами, - рассказали в компании. - Это делает новые посты контроля более заметными на дороге и способствует предупреждению нарушений со стороны водителей".

Как уточнили в "МВС Груп", новые приборы обладают улучшенным программным комплексом, благодаря которому можно получить информацию и со встроенной, и с выносной камеры.

В октябре 2019 года начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщал, что руководство ГИБДД планирует установить новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД на патрульных автомобилях, которые заменят переносные камеры.