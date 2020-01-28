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Китайская вирусная пневмония

Опрос: почти три четверти американцев опасается вспышки новой пневмонии

При этом, по данным Morning Consult, почти половина американцев уверена, что кто-то из их штата будет заражен

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Почти три четверти жителей США (74%) опасаются потенциальной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, почти половина (47%) американцев уверена, что кто-то из их штата будет заражен. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного исследовательской службой Morning Consult.

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"74% американцев опасаются потенциальной вспышки коронавируса. Почти половина американцев уверена, что кто-то из их штата будет заражен", - отмечается в опубликованном сообщении исследовательской службы. При этом 74% жителей страны "обеспокоены коронавирусом так же, как и вспышкой вируса Эбола в 2014 году". Кроме того, по данным опроса, большинство граждан США "поддерживает запреты на поездки, усиление контроля в аэропортах и карантинные меры для предотвращения распространения вируса". В сообщении службы отмечается, что 85% респондентов поддерживает решение китайского правительства об ограничении поездок в районы, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Примерно треть опрошенных обвиняет Пекин в распространении вируса в США.

Социологи подчеркивают, что американцы больше доверяют федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, чем Конгрессу или Белому дому в деле принятия мер по контролю над распространением заболевания. Однако менее половины утверждают, что они сделают прививку, если вакцина будет доступной.

В опросе, проведенном с 24 по 26 января, приняли участие 2,2 тыс. совершеннолетних американцев.

Ситуация вокруг коронавируса

Ранее ЦКПЗ подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа. Все пятеро заболевших посещали китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния. При этом медики подозревают наличие коронавируса еще у 73 человек.

В понедельник Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть поездку в Китай из-за коронавируса. Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй, административным центром которой является город Ухань. При этом ЦКПЗ в понедельник заявило, что "рекомендует путешественникам избегать всех несущественных поездок в Китай" в связи с заболеванием.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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