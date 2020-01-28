В Ухане заявили, что больницы города принимают по 15 тыс. пациентов ежедневно

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения города Ухань (административный центр провинции Хубэй) ежедневно принимают около 15 тыс. пациентов. Об этом во вторник сообщило информационное агентство " Синьхуа " со ссылкой на заявление главы парткома города Ма Гоцяна.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Число пациентов городских клиник в последние несколько дней в пиковые часы достигает 15 тыс. человек. В течение последних лет этот показатель составлял около 3 тыс. человек в день. В настоящее время в медицинских учреждениях большие очереди", - приводит слова чиновника информагентство.

"В настоящее время 62 клиники в городе Ухань ведут прием пациентов", - добавил он

К утру вторника число заразившихся новым коронавирусом достигло 4515. Количество летальных исходов составило 106. В провинции Хубэй за минувшие сутки умерли еще 24 зараженных.