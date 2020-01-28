В Ухане заявили, что больницы города принимают по 15 тыс. пациентов ежедневно

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения города Ухань (административный центр провинции Хубэй) ежедневно принимают около 15 тыс. пациентов. Об этом во вторник сообщило информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление главы парткома города Ма Гоцяна.
"Число пациентов городских клиник в последние несколько дней в пиковые часы достигает 15 тыс. человек. В течение последних лет этот показатель составлял около 3 тыс. человек в день. В настоящее время в медицинских учреждениях большие очереди", - приводит слова чиновника информагентство.
"В настоящее время 62 клиники в городе Ухань ведут прием пациентов", - добавил он
К утру вторника число заразившихся новым коронавирусом достигло 4515. Количество летальных исходов составило 106. В провинции Хубэй за минувшие сутки умерли еще 24 зараженных.