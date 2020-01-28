Власти США не видят уголовной подоплеки в крушении вертолета и смерти Коби Брайанта

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США в настоящий момент не усматривает уголовной составляющей в расследовании обстоятельств и причин катастрофы на юге штата Калифорния вертолета, приведшей к гибели девятерых человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь. Об этом сообщила в понедельник представитель НУБТ Дженнифер Хоуменди на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания СNN .

Представитель управления разъяснила факт участия Федерального бюро расследований (ФБР) США в расследовании катастрофы. "У НУБТ имеется меморандум о взаимопонимании с ФБР, которое помогает нам собирать улики. Они [сотрудники ФБР] по сути обеспечивают многоуровневую поддержку НУБТ. В этом расследовании нет уголовной составляющей", - заверила Хоуменди.

По ее словам, вертолет врезался в крутой склон холма на высоте 330,7 м над уровнем моря, радиус разброса двигателя, фюзеляжа, хвостовой части и обломков превышает 180 м. При этом разбившийся S-76B компании Sikorsky не был оборудован речевыми самописцами или бортовым устройством регистрации. "Нет требования устанавливать "черный ящик" [в данном случае]", - утверждала, отвечая на вопросы журналистов, Хоуменди. В кабине имелся планшет iPad для составления маршрутов полетов и получения сводок прогноза погоды.

Вертолет совершал полет из аэропорта имени Джона Уэйна (округ Ориндж, штат Калифорния) в аэропорт Боба Хоупа в пригороде Лос-Анджелеса - Бербанке. Пилот на подлете к Бербанку запросил разрешение следовать далее на минимальной разрешенной высоте (304,8 м) в условиях ограниченной видимости (4,8 км). Летчик ожидал разрешение почти 12 минут и, получив его, взял курс на юг, а потом на запад. Пилоту по связи было указано, что он летит слишком низко для наземных радаров, затем возникла необходимость увеличить высоту, чтобы миновать облачность. На вопрос диспетчеров, как летчик собирается поступить, ответа не последовало.

Пилота, погибшего вместе с пассажирами, звали Ара Зобаян. Он несколько лет работал в компании Island Express, налетал порядка 8,2 тыс. часов, имел лицензию на выполнение пассажирских полетов и авиаинструктажей.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.