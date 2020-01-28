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Оставленных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели

За мальчиками поедут два специалиста от региональных Минсоцзащиты и Минобразования

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Специалисты привезут до конца недели в Хабаровск двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

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"Детей привезут до конца недели", - сказала Петухова.

Ранее ТАСС сообщал, что дети жили с отцом, у матери - новая семья. Женщина, беременная третьим ребенком, заявляла, что готова забрать детей. В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края агентству сообщили, что за детьми поедут два специалиста от Министерства социальной защиты населения и Министерства образования и науки края. "Перед этим необходимо оформить доверенность от матери детей. Но она сейчас находится в роддоме. По предварительной информации, начались роды. Поэтому доверенность пока не подписана", - сказал представитель пресс-службы.

Там уточнили, что для новой семьи стал новостью тот факт, что у женщины уже есть двое детей. Мальчики сейчас находятся в медучреждении Москвы, их состояние удовлетворительное.

В воскресенье мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту в опасном для жизни и здоровья состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Теги
РоссияХабаровский край
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