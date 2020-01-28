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В кабмине не поддержали идею об отмене штрафов, не присланных на "Госуслуги" за 10 дней

В правительстве подчеркнули, что действующие правила уже предусматривают либо освобождение водителя от штрафа в случае несвоевременного получения постановления о правонарушении, либо восстановление срока уплаты штрафа с 50% скидкой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не стала поддерживать внесенный летом прошлого года законопроект депутатов фракции ЛДПР об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения в тех случаях, если информация об этом не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней с момента фиксации нарушения, механизм освобождения от ответственности существует уже сейчас. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно тексту самого законопроекта, "информация о привлечении к административной ответственности размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации". Если сообщение не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности, соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

В правительстве в свою очередь подчеркивают, что действующие правила уже предусматривают либо освобождение водителя от штрафа в случае несвоевременного получения постановления о правонарушении, либо восстановление срока уплаты штрафа с 50% скидкой.

"Также разработчиками не принято во внимание, что на ЕПГУ зарегистрированы не все собственники транспортных средств", - указывают составители отзыва, добавляя, что это нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом. Кроме того, отмечают в кабмине, реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, что не отражено в финансово-экономическом обосновании.

На основании этого "правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", следует из текста отзыва.

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