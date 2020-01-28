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Китайская вирусная пневмония
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В посольстве России уточнили порядок выезда для граждан РФ с территории провинции Хубэй

В посольстве также призвали российских граждан сохранять спокойствие в связи с ситуацией, сложившейся в республике

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Власти Китая пока не приняли решения о выезде иностранных граждан из провинции Хубэй. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в КНР на своем официальном сайте.

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"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса "2019-nCoV" посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции. По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся в данный момент на территории провинции. Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания", - отмечается в сообщении посольства.

По данным российской дипмиссии китайская сторона "намерены и впредь гарантировать стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэй продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами". "Иностранным гражданам рекомендовано оставаться в местах их пребывания, неукоснительно соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания", - отмечается в сообщении.

В посольстве также выступили с призывом к соотечественникам сохранять спокойствие в связи с ситуацией, сложившейся на китайской территории.

"Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие, - говорится в тексте. - Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне".

Российские дипломаты также пообещали "дополнительно оповещать граждан Российской Федерации при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации". Также в посольстве вновь обратились к гражданам РФ, находящимся на территории Китая, прислать на электронный адрес wuhanchina@mail.ru информацию о себе с указанием фамилии, имени и отчества, местонахождения и цели пребывания.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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