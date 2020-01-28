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Китайская вирусная пневмония

Delta до 29 февраля не будет брать плату за замену авиабилета в Китай

Авиакомпания также предупредила пассажиров, что в дополнение к проверкам в Китае они будут подвергаться осмотру по прилету в аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Атланты, Чикаго и Лос-Анджелеса

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Air Lines продлила с 31 января по 29 февраля срок действия льготы, позволяющей пассажирам избегать дополнительных расходов при одноразовом изменении плана перелета, включая замену авиабилета. Это связано со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, говорится в сообщении, размещенном на сайте авиаперевозчика.

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Уведомление касается Пекина и Шанхая. "Освобождение от взимания платы за одноразовое изменение планов путешествий предоставляет нашим клиентам дополнительную свободу действий", - пояснила Delta. Предыдущий срок действия этой льготы распространялся на период с 24 января по 31 января. Теперь он продлен до 29 февраля.

Авиакомпания предупредила своих пассажиров, что в дополнение к проверкам в Китае они будут подвергаться осмотру по прилету в аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Атланты, Чикаго и Лос-Анджелеса. Этим занимаются сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

ЦКПЗ подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа. Все пятеро заболевших посещали китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния.

В понедельник Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть планы поездок в Китай из-за коронавируса. Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй, административным центром которой является город Ухань.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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